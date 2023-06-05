55 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю

В Югре, по данным на утро 5 июня, проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров (в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах) и 20 лесных пожаров на площади 5139,75 га. Как сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры», большинство возгораний зафиксировано на территории Кондинского района.

«16 лесных пожаров на общей площади 5020,65 га в Кондинском районе, 4 из которых на площади 216,25 га локализованы», - говорится в сообщении.

По одному пожару зарегистрировано в Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

За минувшую неделю, с 29 мая по 4 июня, в ХМАО ликвидировали 9 ландшафтных пожаров на площади 1273,43 га, 55 лесных пожаров на площади 9658,17 га и 2 возгорания на землях ООПТ на площади 49,5 га.