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​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих

Полицейские поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих в Сургуте

​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Сургуте полицейские задержали пятерых молодых людей, напавших на дорожных рабочих. Их накажут за мелкое хулиганство, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Инцидент произошел вчера ночью. По данным полиции, неизвестные напали на рабочих, которые занимались нанесением дорожной разметки на улице Губкина.

Полицейские оперативно установили личности правонарушителей. Ими оказались жители Сургута в возрасте от 17 до 20 лет. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Двух несовершеннолетних отпустили домой, трое совершеннолетних оставили в центре для административно задержанных граждан городского отдела полиции до рассмотрения дела.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 337, комментариев: 0
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