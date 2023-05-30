Суд приговорил югорчанина к 10 годам колонии за убийство супруги

В Сургуте вынесен приговор Василию Обидченко. Он признан виновным в убийстве супруги, общественницы Анжелы Арантеевой.

«Гражданин Обидченко признан судом виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 статьи 105 «Убийство» и ч. 1 статьи 119 «Угроза убийством». Ему назначено наказание в виде лет колонии», - сообщили в пресс-службе инстанции порталу 86.ru.

Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 10 дней на его обжалование.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Василий Обидченко убил жену в подъезде собственного дома на глазах у сына. После этого он попытался покончить с собой, но остался жив.