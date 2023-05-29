«Ночь географии - 2023» пройдет в Сургуте со 2 по 4 июня

В Сургуте в начале июня пройдет международная акция «Ночь географии - 2023». Сургутский краеведческий музей ждет гостей на трех площадках со 2 по 4 июня, сообщает телеграм-канал администрации города.

Так, 2 июня пройдет экскурсия по территории бывшего поселка Черный Мыс, исторический путь которого связан со знаковыми событиями региона. Место сбора: у памятника жертвам политических репрессий (набережная реки Обь). Старт - в 18:30.

На 3 июня запланирован квест «В глубь земли». «Участники не только познакомятся с историей развития бурения на примере действующих макетов буровых станков, но и смогут почувствовать запах настоящей нефти», - сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

Место сбора: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» (ул. Терешковой, 49). Начало также в 18:30.

4 июня состоится экскурсия «От крепости до города». Участники познакомятся с историческим обликом города конца XIX - начала XX веков, пройдут по его центральной части и улочкам. Место сбора: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7). Начало в 18:30.

Для участия в мероприятии необходимо до 2 июня подать заявку. Сделать это можно по телефону: (3462) 23-85-66.