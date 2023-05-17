Сургутян предупредили о температурных испытаниях в Восточном районе города

Испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя от теплоисточника Сургутской ГРЭС-2 пройдут с 18 по 20 мая в Восточном районе города. Они затронут микрорайоны 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27,27а,28, 28а, 28б, 30 (Взлетный), кварталы 29, 29а, 29б, 29 в,30 б, а также в поселки Черный мыс, Кедровый, Кедровый-2, Финский, Гидростроитель, ПСО-34 и Восточную промзону

В период проведения испытаний с 14:00 18 мая и (ориентировочно) до 06:00 20 мая все оперативные службы СГМУП «ГТС» переводятся на особый режим работы. На время проведения испытаний максимальная температура теплоносителя в магистральных сетях теплоснабжения, в ответвлениях от магистральных сетей и внутриквартальных сетях отопления будет постепенно повышаться до 142 градусов, во внутренних системах отопления жилых домов, объектов социального, культурного, бытового назначения и промышленных предприятий в зоне испытаний будет постепенно повышаться до 95 градусов, а затем снижаться до нормативного значения в соответствии с температурным графиком.

Обращаем внимание на потенциальную опасность, которая может быть связана с этими мероприятиями. СГМУП «ГТС» убедительно просят горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний дома и на улице – не приближаться к местам возможного выхода теплоносителя на поверхность грунта, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей и тепловых камер.

При возникновении нештатных ситуаций сургутян просят сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу предприятия - 45-67-12, 45-67-14.

Напомним, температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий при подготовке к отопительному сезону, и проводятся один раз в пять лет согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей».