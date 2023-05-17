В Сургуте пострадал юный пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте

Накануне, 16 мая, в ДТП в Сургуте по собственной неосторожности пострадал десятилетний мальчик. По предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте.

«Около 18:00 в городе Сургут, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», допустила наезд на 10-летнего мальчика, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил травмы», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.