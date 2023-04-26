Ледоход на Оби в Сургуте ожидается 8 мая

Ледоход на Оби в районе Сургута, по уточненным прогнозам, начнется 8 мая. Ранее вскрытие реки прогнозировалось на 29 апреля. Перенос сроков связан со снижением температуры воздуха, сообщает пресс-служба администрации города.

«Специалисты ГО и ЧС администрации города рекомендуют сургутянам не выходить на лед и соблюдать установленные правила безопасности на водных объектах», - говорится в сообщении.

В Сургуте с 1 апреля действует запрет на выход на тонкий лед. За его нарушение для физлиц предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей, для юрлиц - 5 тысяч.