Рыбакам в Сургуте выписывают штрафы за выход на тонкий лед

В Сургуте с 1 апреля действует запрет на выход на тонкий лед. Несмотря на это, отчаянные рыбаки продолжают испытывать его на прочность, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«Запрет устанавливается в целях сохранения жизни и здоровья людей. Между тем, некоторые граждане продолжают испытывать свою судьбу, устраивая охоту на рыб на тонком льду, в связи с чем привлекаются к административной ответственности по факту несоблюдения требований, установленных на водных объектах», - говорится в сообщении.

Для физлиц предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей, для юрлиц - 5 тысяч.

Несчастные случаи на водоемах случаются в Сургуте каждую весну. Так, 7 марта на реке Обь в наледь провалился снегоход - водитель смог выбраться. А прошлой весной под лед на Оби ушли сразу три снегохода - семерым горожанам удалось спастись, двое погибли.