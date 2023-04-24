Первая в России медицинская конференция для специалистов среднего звена прошла в Сургуте

В Сургутском окружном клиническом Центре охраны материнства и детства 21 и 22 апреля проходил конгресс, посвященный менеджменту крови пациента. Это первая в России научно-практическая конференция, направленная на специалистов среднего звена. В частности, на мероприятии обсудили железодефицитные состояния беременных женщин.

«При анемии беременных высок риск преждевременных родов. Высокий риск рождения плода низкой массы, развития кровотечения. Если женщина поступает с низким гемоглобином, мы не можем предсказать откроется кровотечение или нет. Есть риск потерять пациентку. Поэтому очень важно, чтобы женщина подходила к родам с высоким уровнем гемоглобина в крови», – отметил заведующий отделением гравитации крови Центра охраны материнства и детства Вадим Зинин. Он также отметил, что очень важно еще в первичном звене уделять большое внимание диагностике и лечению железодефицитных состояний беременных женщин и своевременно направлять их на лечение в Центр.

«За 2022 год мы провели порядка 250 аппаратных реинфузий. Причем на протяжении последних двух-трех лет их количество снижается. Эта процедура далеко не дешевая, мы применяем ее в исключительных случаях − там, где, действительно, есть риск кровотечения, врастание плаценты и так далее», − добавил Зинин.

Участникам конференции продемонстрировали работу аппарата реинфузии. Подчеркнем, что в Центре охраны материнства и детства на сегодняшний день используют пять подобных приборов.

«Сегодня существенно изменился подход к лечению железодефицитных состояний у беременных женщин. Практически все медицинские учреждения делают все возможное, чтобы вовремя выявить и скорректировать анемию. Это в том числе касается и среднего медперсонала, потому что они проводят больше всего времени с пациентами», − подчеркнул заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения и детоксикации отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России Олег Рогачевский.

Отметим, что в конгрессе приняли участие 120 специалистов среднего медицинского персонала из Югры, Ямала и Челябинской области.