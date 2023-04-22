В Сургутском районе таксист вырвал у своего пассажира телефон и скрылся

Таксист из Сургутского района обокрал мужчину. Как рассказал злоумышленник полицейским, он познакомился с пострадавшим во время работы и возил его развлекаться два дня подряд. После чего у водителя возник умысел похитить у пассажира телефон, он высадил его на улице, вырвал гаджет и скрылся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.