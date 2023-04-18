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Строительство новой набережной в районе будущего НТЦ в Сургуте идет по графику

Как проходит строительство новой набережной у реки Кривуля в Сургуте

Строительство новой набережной в районе будущего НТЦ в Сургуте идет по графику
Фото: ООО СК «ЮВиС»

На сегодняшний день для строительства новой набережной в районе будущего научно-технологического центра за ТРЦ «Сургут Сити Молл» закупили 80% необходимых материалов. В их числе − щебень, труба, анкерные тяги, гранит и песок. Об этом рассказал корреспондентам siapress.ru руководитель проекта генеральной подрядной организации ООО СК «ЮВиС» Игорь Бурученко.

«Мы уже прошли порядка 700 метров линейной части. Всего 1 560 метров нужно выполнить. Погружены сваи первого и второго амфитеатра. Теперь у нас осталась только финишная прямая − больше уже не будет дополнительных свай. Ведутся работы по устройству армокаркасов, бетонные работы шапочного бруса, − поделился Бурученко. − Происходит завоз анкерных тяг, которые будут держать подпорную стену, а также облицовочного материала − для благоустройства в летний период. Также устройство дренажной призмы внутри перед анкерными тягами. Это щебень фракций − 20-40, 40-70 и бутовый камень фракции 100-150. Также проектом предусмотрено строительство 1 800 метров ливневой канализации»

Во время половодья в мае некоторые виды работ приостановят. В это время будут делать армокаркас, а как только спадет вода − строительство пройдет во внутренней части. Перерыв продлится примерно до августа 2023 года. «В августе полноценно включимся в работу. К концу года планируем с погружением свай закончить 100%. А само благоустройство пройдет с мая 2024 года», − добавил руководитель проекта

Отметим, что проектом предусмотрены две прогулочные зоны − верхний и нижний уровень, зеленая и пешеходная зоны, велодорожка. Также нижние части амфитеатров будут подтапливаемые, чтобы обеспечить спуск к воде.

Напоминаем, что общая протяженность объекта составит 1,5 километра. Проект реализуется за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. Всего на строительство набережной выделили 3,74 миллиарда рублей.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 79, комментариев: 0
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