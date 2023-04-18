Власти Сургута утвердили изменения в несколько маршрутов в новой транспортной схеме

В Сургуте утвердили корректировку в схемы движения маршрутов 10, 13, 22, 32, 49, 68 и 99. Причем изменения последнего особенно порадовали сотрудников травматологической больницы, в которой работает порядка 1 500 человек. Им было важно добираться до учреждения без пересадок. Корректировки обговорили в ходе очередного обсуждения новых автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Когда я ознакомилась с маршрутами, я увидела, что часть наших сотрудников не смогут без пересадки добраться до травматологии. Благодаря сегодняшней комиссии маршрут развернется, будет проезжать все-таки по улице Мелик-Карамова, всю улицу Энергетиков, школу, Камертон. Я довольна результатом», – прокомментировала итог заседания комиссии председатель профсоюзной организации Сургутской травматологической больницы Наталия Будаговская.

Вместе с тем, общественники призвали горожан участвовать в обсуждении новой маршрутной сети, а также предлагать конструктивные решения.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Сургуте решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений.