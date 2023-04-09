Почти 50 тысяч голосов получили сургутские проекты в региональном конкурсе инициативных проектов

Пять проектов Сургута стали победителями регионального конкурса инициативных проектов. Всего они набрали свыше 50 тысяч голосов, сообщил глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«Будет благоустроен исторический сквер в 27-м микрорайоне, город украсят новые арт-объекты, откроется молодежное пространство «Точка». Свой летний досуг сургутяне обогатят посещением летних филармонических сезонов. Также планируется благоустройство приюта для бездомных животных», - написал Филатов.

Проекты будут реализованы общими усилиями: на 70% финансированием из окружного бюджета, оставшиеся 30% - за счет бюджета города и инициативных платежей граждан.