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​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША

Как провести выходные 25-26 марта в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША
Фото: афиши мероприятий

25 марта

Видеотрансляция сказки с оркестром «Василиса Прекрасная»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

По мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Поучительная волшебная история о доброте, внутренней красоте, чести, мужестве и, конечно же, любви.
Музыка – В. Беседина. Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижёр - лауреат международного конкурса Игорь Манашеров.
Художественное слово заслуженного артиста РФ Павла Любимцева.

25 марта

Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 6+

МАСТЕР-КЛАСС «СИНИЙ ВСАДНИК»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 14:00.

Резидент Арт-резиденции «Квартира», художник Антон Тимошенко проведет мастер-класс «Теория цвета». На мероприятии появится возможность познакомиться с искусством одного из самых удивительных российских художников - Василием Кандинским, ярчайшим представителем живописи авангарда.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Малыши. Продолжение»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Музейная программа для всей семьи на ART-субботнике. Мастер-класс позволит детям познакомиться с искусством композиции в смешанной технике.

Телефоны для справок: 51-68-10 и 51-68-11. Цены билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей.

26 марта

Музыкальная программа «В мире любви и музыки»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян и гостей города настроиться на весенний лад, посетив музыкальную программу «В мире любви и музыки».
На сцене «Порта» состоятся музыкальные выступления молодых сургутских исполнителей: учеников вокальной студии Елены Коваль, а также солистов и студентов отделения «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа. Прозвучат эстрадно-джазовые песни отечественных и зарубежных композиторов.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей.

Фестиваль фантастики «Герои Игр и Книг»

Место проведения: Исторический парк «Россия - Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 13:00 – 20:00.

На мероприятии будут представлены конкурс костюмов, танцевальные и музыкальные выступления, настольные игры, ярмарка мастеров и художников. Историческая реконструкция и Лазертаг. А также викторина по научной фантастике, мастер-классы по историческому фехтованию и созданию собственной настольной игры.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музейное занятие «Санинструктор»

Место проведения:Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Профессия санитарного инструктора была самой распространённой
среди женщин в годы Великой Отечественной войны. Их работа была приравнена к боевому подвигу! В предстоящее воскресенье предлагается узнать более подробно об этой героической профессии, а также изучить комплектацию санитарной сумки и основы первой медицинской помощи.Мероприятие проводится только по предварительным заявкам.

Телефоны для справок: 90-77-34 и 51-68-17. Цена билета: 150 рублей.


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