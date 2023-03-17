Житель Сургутского района платил за услуги ЖКХ в тройном размере

После вмешательства прокуратуры жителю сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района произвели перерасчет за коммунальные услуги. Оказалось, что он платил за ЖКХ в тройном размере.

«В связи с отсутствием в квартире заявителя индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов начисление платы за коммунальные услуги осуществляется ресурсоснабжающей компанией исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан. С 2019 года заявитель был зарегистрирован и проживал в жилом помещении один. Предприятие, обладая информацией о числе зарегистрированных жильцов в квартире, необоснованно осуществляло начисления на трех лиц», − рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство внесло представление директору предприятия. Ресурсоснабжающая компания сделала перерасчет платы на сумму около 98 тысяч рублей.