Сургутский суд назначил три года условно и штраф Копайгоре

Владельцу ночного клуба, где погибла сургутянка, и сыну опального бизнесмена Семену Копайгоре огласили приговор. Суд назначил хозяину Gallery Club три года условно и штраф. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Родственники погибшей остались недовольны приговором и будут обжаловать его во второй раз.

Напомним, что инцидент произошел летом 2018 года – конструкция с экранами рухнула на женщину, которая позже скончалась от полученных травм.

Ранее владельцу заведения присудили три года условно с испытательным сроком в четыре года и запрет на работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года. Кроме того, директор заведения должен выплатить штраф в размере 450 000 рублей.