«Парк памяти» домашним животным появится в Сургуте

В Сургуте планируют создать «Парк памяти» домашним животным. Он будет представлять собой аллею из деревьев. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Югры Натальи Комаровой об обращении с животными.

Автор проекта «Программа экопохорон домашних животных «ROSTOK» Мария Котик рассказала «Сургутской Трибуне», что землю под аллею администрация города выделит недалеко от ЦПБЖ «Переправа». Деревья вырастут из биоразлагаемых урн, в которые владельцы смогут поместить прах питомцев.

Более 600 урн передадут в ветклиники, центры кремации и приюты домашних животных. Хозяева умерших животных смогут получить их бесплатно.