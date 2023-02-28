Прием в первые классы школ Сургута стартует 29 марта

Прием заявлений о зачислении детей в первые классы сургутских школ стартует с 29 марта в 8:00. Ознакомиться с полным перечнем документов можно на официальных сайтах учреждений, отметили в администрации города.

«Заявления принимаются в следующие сроки: в период с 29 марта по 30 июня 2023 года – при зачислении в первый класс детей, проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ, или обладающих правом первоочередного (преимущественного) приема в общеобразовательное учреждение, – говорится в сообщении. – В период с 6 июля по 5 сентября 2023 года – при зачислении в первый класс детей, не имеющих свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплено МБОУ».

Минимальный пакет документов для зачисления состоит из паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, а также документа, подтверждающего проживание первоклассника на закрепленной территории. Он расширяется при наличии у заявителя первоочередного права приема на обучение, иностранного гражданства или по другим причинам.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в учреждении или в электронной форме, а также по почте.