Суд приговорил сургутянина к крупному штрафу за порчу баннера «#Своих не бросаем»

В Сургуте суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в вандализме и приговорили к крупному штрафу, сообщает пресс-служба полиции ХМАО в своем телеграм-канале.

По данным следствия, в мае 2022 года сургутянина, находясь на центральной площади городского культурного центра, разрезал ножом крепления и часть баннера с надписью «#Своих не бросаем» и символом «Z».

«Своими действиями мужчина привел в негодность использование конструкции и причинил ущерб на сумму около 27 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2022 года уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 219 450 рублей.