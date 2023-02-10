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Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас»

Пленку для сосисок и колбас Сургутскому мясокомбинату поставляют из России

Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас»
Фото: ru.freepik.com

Дефицита оболочки для сосисок и колбас в Сургутском мясокомбинате нет. Сейчас предприятие в основном пользуется поставками пленки для мясной продукции из России. Производители оболочек утверждают, что проблем с сырьем не наблюдается, рассказали siapress.ru в ООО «Мясокомбинат Сургутский».

«На сегодняшний день нехватки оболочек для вареных и полукопченых колбас и сосисок нет. Поставщики подтверждают, что у них на складах есть данная продукция. У нас информации нет, что с их стороны появились какие-то проблемы. Если и есть, они их решают. С основном мы используем оболочку из России, в том числе фиброузную и натуральную. Поставщик полиамидной оболочки в РФ – это Атлантис-Пак. Он в свое время снабжал продукцией Европу», – отметил коммерческий директор сургутского предприятия Андрей Аверьянов.

Также он подчеркнул, что затраты на закупки, действительно, повысились. Основной подъем отметили в марте-апреле 2022 года. «Поставщики не знали, что будет дальше. Начался ажиотаж. В мае-июне он немного стабилизировался, но прежних цен годовой давности нет. Однако подъем не такой существенный, сейчас ситуация стабилизировалась», – добавил Аверьянов.

Напоминаем, ранее стало известно, что в России столкнулись с дефицитом оболочки для сосисок и колбас из-за санкций. Производители мясной продукции начали пользоваться поставками пленки из Китая, за счет чего их затраты выросли на 25-70%.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 396, комментариев: 0
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