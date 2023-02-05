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​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году

На 2023 год запланирован ремонт нескольких улиц Сургута

​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году
Фото: siapress.ru

Несколько улиц Сургута отремонтируют в 2023 году: планами поделились в администрации города. Так, предполагается, что обновление затронет порядка 2,5 км автодорог, причем работа фактически уже началась: контракты на эти работы уже заключены.

В ремонтный сезон техника выйдет на такие участки, как улица Бажова, проспект Комсомольский от Югорской до Щепеткина, а также на Привкзальную: здесь работы начались еще в 2022-м, они продолжатся. Ремонт на всех трех объектах будет вестись в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«Всего в ходе ремонтной кампании 2023 года за счет средств бюджетов разных уровней планируется обновить более 6,5 км дорог и свыше 5 км тротуаров, — добавляют чиновники администрации города. — В перечень работ, в частности, входит переустройство сетей ливневой канализации, асфальтирование, установка знаков, светофорных объектов, освещения, благоустройство и озеленение территории».


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Сегодня в 13:33, просмотров: 527, комментариев: 0
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