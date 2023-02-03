Сотрудницу трудовой инспекции задержали в Сургуте по подозрению в получении взяток

В Сургуте задержали сотрудницу Государственной инспекции труда в ХМАО-Югре. Она подозревается в получении взятки с вымогательством, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемая, выявляя в деятельности коммерческих организаций нарушения трудового законодательства, влекущие наложение административных штрафов, требовала от представителей фирм взятки, обещая взамен минимизировать суммы штрафов за совершенные правонарушения и не принимать меры к выявлению других нарушений закона», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в период с 2019-го по 2021 год подозреваемая получила в качестве взяток не менее 170 тысяч рублей от представителей предприятий. Впоследствии она назначила им минимально возможные административные наказания или вообще не привлекла к ответственности. Следствие считает, что эта взятки не были единственными. Предполагается, что сотрудница трудовой инспекции систематически брала взятки с 2017 года.

Сейчас проводится работа по выявлению других фактов преступной деятельности подозреваемой. Также решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.