Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 января

Видеотрансляция сказки с оркестром «Конек-горбунок»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

По мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Знаменитая история в стихах о том, как Иван-дурак перехитрил жадного царя, добыл Жар-птицу, а потом женился на первой красавице. И как его верный друг - неказистый Конек-горбунок - оказался дороже всех богатств в мире.

Уточняйте наличие мест заранее! Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

21 января в Невесомости состоится традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутской сцены из простых мальчишек и девчонок - ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором выступят группы «ЧЁ», «Анатомия», и «The Dudes», дуэт «Крия», рэперы Ariven & Kroy и NeyMoney (с презентацией альбома «Soldout : Forever»), а также сольные артисты Впоискесебя, Тиша и Никита Горьков.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

Выставка «Украина. На переломах эпох»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время совпадает с графиком работы парка.

Десять тематических залов охватят эпоху от Древнерусского государства и Киевского княжества до Майдана и трагедии Мариуполя и сформируют беспристрастную и полную историческую картину. Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию –далеко не полный перечень тем, о которых расскажут мультимедийные залы.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 12+

22 января

Спектакль «Когда часы 12 бьют…»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…» основан на сказках о бедной падчерице и злой мачехе. Это вечная история о добрых чудесах, которые случаются с теми, кто трудолюбив, чист сердцем, умеет верить и ждать. Вместе с очаровательной Золушкой, романтичным Принцем-интеллектуалом, кокеткой-Мачехой и двумя ее смешными дочками юные зрители попадут на сказочный бал к Королю…

В мюзикле «Когда часы двенадцать бьют…» переплетаются знакомый сюжет и модерновые его решения. Замысел талантливого режиссера Петра Орлова, удивительная музыка, зажигательные танцы, фантастические декорации, буйство красок и феерическая игра света подарят всем ощущение яркого, незабываемого праздника.

Этот спектакль одинаково любим как маленькими зрителями, так и их родителями, дедушками и бабушками.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Снежная история»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию снежного пейзажа в смешанной технике.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 450 рублей. 7+

Онлайн-трансляция спектакля «Госпожа Метелица»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00

А вы знаете, почему зимой идет снег? Это Госпожа Метелица усердно взбивает свою белоснежную перину, вот по всему свету и сыпятся хлопья с неба, укрывая землю пушистым снежным покрывалом. Как попасть к ней в гости и самим убедиться в волшебстве? Кружится веретено жизни, челнок выводит замысловатые узоры судьбы героев сказки. Вас ожидает история о доброй прилежной падчерице, злой корыстной мачехе, глупой, ленивой дочери и великодушной, справедливой Госпоже Метелице. Народная мудрость гласит – «добро всегда сильнее зла».

Цена билета: бесплатно. 3+