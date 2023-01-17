Теплая раздевалка появится на хоккейном корте «Магистраль» в Сургуте

На хоккейном корте «Магистраль» в Сургуте оборудуют теплую раздевалку, сообщает пресс-служба администрации города. Подготовка проектной документации запланирована на этот год. А в 2024 году приступят к обустройству объекта.

«Для удобства спортсменов и посетителей корта на территории также планируют оборудовать зону выдачи инвентаря и хранения личных вещей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сургуте открылся самый большой в Тюменской области каток. Его площадь превысила 8 тыс. кв. м.