Самый большой в Тюменской области каток открылся в Сургуте

Самый большой в Тюменской области каток открылся на главной площади Сургута. Его площадь превышает 8 тыс. кв. м.

Каток уже оценили глава Сургута Андрей Филатов и председатель гордумы Максим Слепов.

«Для удобства посетителей возведен нестационарный объект, где организован прокат коньков, фуд-корт, зона для переобувания и отдыха, туалеты. Чтобы избежать больших очередей, работает 3 кассы. Введена система электронных карт, пополнив которые можно пользоваться услугами катка», - написал Андрей Филатов на своей странице в ВК.

Также на территории катка действует зимний аттракцион для детей и взрослых «тюбинг-кросс», а для детей помладше предусмотрен детский лабиринт.

До 31 декабря в Сургуте планируется открытие еще двух катков: около храма Георгия Победоносца площадью 3200 кв.м. и рядом со Свято-Троицким собором площадью 1600 кв.м.