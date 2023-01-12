Руководителя ОПГ, занимающейся распространением наркотиков в Сургуте, будут судить

В Карелии судят главаря ОПГ, который организовывал сбыт наркотиков в Ульяновске, Рязани и Сургуте. Отмечается, что обвиняемый ступил на скользкую дорожку еще в 2013 году и прошел путь от «оператора» по продаже запрещенки до руководителя структурного подразделения.

«В 2021 году деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами Республики Карелия, в результате оперативно-розыскных мероприятий изъято более 29 кг наркотических средств. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд. Уголовное преследование в отношении других участников сообщества продолжается», – сообщили в региональной прокуратуре.