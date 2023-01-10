В Сургуте подготовили семь купелей к Крещению Господню

В Сургуте обустроили места для крещенских купаний. Горожане смогут окунуться в прорубь на семи площадках:

водоем между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом;

храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12);

собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76 корп. 1);

храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31);

храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (пр. Кедровый, 4);

храм в честь святителя Луки Крымского (ул. Нефтеюганское шоссе, 20, корп. 2);

временный храм Свято-Троицкого собора (пр. Мира, 25).

«В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами. Установят палатки с обогревом для переодевания», – сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Югре появится интерактивная карта купелей.

Как прошли крещенские купания в Сургуте в прошлом году – в фоторепортаже siapress.ru.