Как прошли крещенские купания в Сургуте

Накануне, 19 января, православные верующие отпраздновали Крещение Господне. И хотя в этом году в Сургуте отменили крещенские купания на реке из-за тонкого льда и наледи, жители города смогли провести омовение в холодной воде в шести стационарных купелях в церквях. Как проходили крещенские купания в храме Георгия Победоносца – в фоторепортаже siapress.ru.

Несмотря на рабочий день, людей много. Больше всего сургутян приходит во время освящения купели и после четырех часов вечера.

Самые бесстрашные горожане окунаются в холодную воду. Для них подготовили две теплые раздевалки, где можно переодеться, а также помощников для безопасного погружения в купель.

Купаются в основном мужчины, меньше – женщины и дети.

Больше всего людей приходит за тем, чтобы набрать освященную воду.

В Югре более 16 тысяч жителей и гостей округа совершили обряд омовения в крещенских купелях. Праздник прошел без происшествий.