16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4408   EUR  86,8215  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Погружение в традиции // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прошли крещенские купания в Сургуте

​Погружение в традиции // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Артем Сальманов/siapress.ru

Накануне, 19 января, православные верующие отпраздновали Крещение Господне. И хотя в этом году в Сургуте отменили крещенские купания на реке из-за тонкого льда и наледи, жители города смогли провести омовение в холодной воде в шести стационарных купелях в церквях. Как проходили крещенские купания в храме Георгия Победоносца – в фоторепортаже siapress.ru.

Несмотря на рабочий день, людей много. Больше всего сургутян приходит во время освящения купели и после четырех часов вечера.

Самые бесстрашные горожане окунаются в холодную воду. Для них подготовили две теплые раздевалки, где можно переодеться, а также помощников для безопасного погружения в купель.

Купаются в основном мужчины, меньше – женщины и дети.

Больше всего людей приходит за тем, чтобы набрать освященную воду.

В Югре более 16 тысяч жителей и гостей округа совершили обряд омовения в крещенских купелях. Праздник прошел без происшествий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:40, просмотров: 209, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 2258
  2. В Сургуте будут судить замначальника СвЖД за путешествие в служебном вагоне 1450
  3. В Сургуте повредили недавно установленную теплую остановку 838
  4. Футболисты Аршавин и Быстров приедут в Сургут 651
  5. Взрывной рост! В Югре за сутки выявили 447 заболевших ковидом 609
  6. ​Путешествуйте по России с кэшбэком 20% 519
  7. ​Борьба с бытовым алкоголизмом должна вестись, как ни парадоксально, либерализацией продажи спиртного 482
  8. qwerty123, «любовь» и «наташа». Стали известны самые популярные пароли в России 455
  9. ​Омикрон выявили у двух югорчан 448
  10. Наталья Комарова обсудит работу коммунальных служб с югорчанами 448
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28129
  2. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4215
  3. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3750
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3623
  5. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3329
  6. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3201
  7. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2866
  8. ​Сургутские незрячие малыши, ставшие сиротами в новогодние каникулы, обретут новую семью 2607
  9. ​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали 2582
  10. ​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки 2420
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28129
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19883
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11846
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11629
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11313
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9853
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9595
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8519
  9. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8398
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8394

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика