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Мошенники обманули югорчанку, которая хотела стать продавцом на Wildberries

Жительница Сургутского района хотела продавать на Wildberries, но потеряла 57 тысяч

Мошенники обманули югорчанку, которая хотела стать продавцом на Wildberries
Фото: unsplash.com

Жительница Сургутского района хотела стать продавцом на Wildberries, но стала жертвой мошенников. По информации силовиков, женщина хотела открыть личный аккаунт для предпринимателей, ввела запрос на поиск технической поддержки данного магазина и зашла на сайт, который перекинул ее в мессанджер Telegram. Там пострадавшая познакомилась с неизвестным, который убедил ее перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, после чего с карты югорчанки списалось порядка 57 тысяч рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.


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06 января в 11:28, просмотров: 1121, комментариев: 0
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