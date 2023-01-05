Магазин OBI в Сургуте закроется в конце января, сообщили сотрудники

Последним днем работы строительного гипермаркета OBI в Сургуте станет 31 января, сообщил один из сотрудников корреспонденту «Сургутской трибуны». Он добавил, что ему ничего неизвестно о планируемой интернет-доставке в ХМАО.

«Мы работаем до конца месяца. Но ни о какой интернет-доставке нас не информировали», – сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что магазин в Сургуте закроется ради экономической эффективности до конца 2022 года. Позднее закрытие перенесли. В гипермаркете пообещали, что югорчанам будет доступна онлайн-доставка товаров.