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​Стала известна новая дата закрытия OBI в Сургуте

Магазин OBI в Сургуте закроется в конце января, сообщили сотрудники

​Стала известна новая дата закрытия OBI в Сургуте
Фото: Яндекс.Карты

Последним днем работы строительного гипермаркета OBI в Сургуте станет 31 января, сообщил один из сотрудников корреспонденту «Сургутской трибуны». Он добавил, что ему ничего неизвестно о планируемой интернет-доставке в ХМАО.

«Мы работаем до конца месяца. Но ни о какой интернет-доставке нас не информировали», – сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что магазин в Сургуте закроется ради экономической эффективности до конца 2022 года. Позднее закрытие перенесли. В гипермаркете пообещали, что югорчанам будет доступна онлайн-доставка товаров.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 462, комментариев: 0
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