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Сургутяне собрали сотни подарков за «Зимнюю неделю добра»

Итоги «Зимней недели добра» подвели в Сургуте

Сургутяне собрали сотни подарков за «Зимнюю неделю добра»
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Югре завершилась акция «Зимняя неделя добра». За неделю волонтеры и неравнодушные сургутяне собрали: 483 сладких подарков, 30 развивающих книг, более 250 предметов канцелярии, 68 наборов пазлов, 300 кремов, 65 литров жидкого мыла, 60 пен для бритья.

«Все подарки передали детям, находящимся на длительном пребывании в детских отделениях городских больниц, одиноким пожилым людям, подопечным некоммерческих организаций, центров, а также вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее мы рассказывали, что в Сургуте открылся самый большой в Тюменской области каток. Его площадь превысила 8 тыс. кв. м.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 107, комментариев: 0
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