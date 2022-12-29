В Сургуте ввели особый противопожарный режим на период новогодних праздников

Власти Сургута ввели особый противопожарный режим на территории города на период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Особый противопожарный режим подразумевает выполнение комплекса превентивных мероприятий, который позволит минимизировать риски возникновения пожаров. Это значит, что жителям запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Дополнительно проводится проверка и очистка от снега подъездов к пожарным гидрантам и резервуарам, установка указателей их местоположения», – говорится в сообщении.

Ранее в Нижневартовске ввели особый противопожарный режим.