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В Сургуте ввели особый противопожарный режим

В Сургуте ввели особый противопожарный режим на период новогодних праздников

В Сургуте ввели особый противопожарный режим
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Власти Сургута ввели особый противопожарный режим на территории города на период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Особый противопожарный режим подразумевает выполнение комплекса превентивных мероприятий, который позволит минимизировать риски возникновения пожаров. Это значит, что жителям запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Дополнительно проводится проверка и очистка от снега подъездов к пожарным гидрантам и резервуарам, установка указателей их местоположения», – говорится в сообщении.

Ранее в Нижневартовске ввели особый противопожарный режим.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 129, комментариев: 0
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