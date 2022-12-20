В Нижневартовске введут особый противопожарный режим на период новогодних праздников

Власти Нижневартовска введут особый противопожарный режим на территории города на период новогодних праздников с 28 декабря по 8 января. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«В частности, в период действия ОПР в Нижневартовске пройдут дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в жилом секторе (включая СОНТы и дачные объединения) и на территории промышленных объектов. Кроме того, в период новогодних праздников в Нижневартовске будет организовано круглосуточное дежурство коммунальных и спасательной служб. На режим повышенной готовности перейдут аварийно-восстановительные бригады», – отметили в городской мэрии.

Ранее власти Нижневартовска сообщили о сносе взорвавшегося из-за газа дома.