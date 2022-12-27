В Сургуте расследуется уголовное дело об убийстве из-за телефона

В Сургуте возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в его совершении задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее неоднократно привлекался за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следователи установили, что преступление произошло в сентябре. Житель Сургута приехал в садово-огородное товарищество «Дорожник», где встретил двух ранее неизвестных ему мужчин 29 и 34 лет.

«В ходе распития спиртных в доме, в котором проживала сожительница одного из последних, у мужчин возник умысел на хищение мобильного телефона сургутянина, реализуя который младший из них несколько раз ударил нового знакомого деревянной палкой, а старший нанес ему не менее 5 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого мужчины похитили телефон, закопали тело убитого на территории дачного участка и скрылись.

Одного из нападавших удалось задержать. Другого объявили в федеральный розыск.