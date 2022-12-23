Прокуратура Сургутского района добилась выплаты компенсации инвалиду в размере 159 тысяч рублей

Местный житель Сургутского района с ограниченными возможностями здоровья обратился в районную прокуратуру с жалобой на Фонд социального страхования из-за невыплаты компенсации за купленные технические средства реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению инвалида о нарушениях его прав. В результате прокурорского вмешательства инвалиду компенсированы затраты на приобретение средств реабилитации на сумму 159 тыс рублей», – отметили в прокуратуре Югры.

Ранее надзорное ведомство Сургутского района обязало коммунальщиков выплатить компенсацию за упавший люк на ребенка.