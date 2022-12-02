Прокуратура Сургутского района обязала коммунальщиков выплатить компенсацию за упавший люк на ребенка

Прокуратура Сургутского района в судебном порядке увеличила компенсацию родителям ребенка из Лянтора, на которого в сентябре 2021 года упал металлический люк дренажного колодца. Коммунальная служба выплатит 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

«Несчастный случай произошёл по вине обслуживающей организации - ЛГ МУП «УТВиВ», которой не был должным образом зафиксирован люк и не приняты необходимые меры безопасности.В результате ребёнок получил травму, длительное время находился на лечении в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что суд первой инстанции назначил компенсацию морального вреда в размере 50 тыс рублей. Однако прокурор Сургутского района не согласился с судебным решением и добился увеличения размера компенсации с учетом состояния здоровья 7-летнего мальчика после полученной травмы.