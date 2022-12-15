16+
Логотип Сиапресс
USD  63,3590   EUR  67,4478  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

​«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за овербукинг

Авиакомпанию оштрафовали за то, что сургутянина с билетом не пустили на рейс из-за отсутствия свободных мест

​«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за овербукинг
Фото: unsplash.com

«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за овербукнг. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, сургутянину с билетом отказали в посадке из-за отсутствия свободных мест. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении поступило на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

ПАО «Авиакомпания Ютэйр» признано виновным и привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг. Авиакомпания несколько раз пыталась обжаловать это решение, но суд их отклонил.

«Пассажиру, права которого были нарушены в данной ситуации, направлено письмо с разъяснениями позитивных перспектив восстановления его прав в гражданско-правовом порядке. Для этого ему необходимо сосчитать свои убытки, оценить моральный вред и собранные документы с соответствующим заявлением направить в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу», – сообщили в ведомстве.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 910
  2. Освоение земель 910
  3. Пьяный мужчина проник в детский сад Нижневартовска 782
  4. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 769
  5. Жители поселка Дорожный продолжают жаловаться из-за отсутствия автобусов и детских садов 753
  6. Рынок первичной недвижимости Сургута: итоги года 716
  7. В Сургуте отмечают пик заболеваемости гриппа и ОРВИ 703
  8. ​В Югре сотруднику компании не платили зарплату 4,5 года 678
  9. Накормили и отогрели. В Лангепасе полицейские спасли полярную сову 642
  10. Двое жителей Дагестана скрывались 10 лет после убийства в Нягани 625
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3986
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2656
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2582
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2309
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2263
  6. ​Это ошибка 2222
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2210
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2188
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2139
  10. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2130
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5615
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5348
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4755
  4. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4650
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4603
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4534
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4521
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4292
  9. ​Не прелесть ли? 4155
  10. OBI уйдет из Сургута, но позже 3986

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика