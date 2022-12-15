Авиакомпанию оштрафовали за то, что сургутянина с билетом не пустили на рейс из-за отсутствия свободных мест

«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за овербукнг. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, сургутянину с билетом отказали в посадке из-за отсутствия свободных мест. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении поступило на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

ПАО «Авиакомпания Ютэйр» признано виновным и привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг. Авиакомпания несколько раз пыталась обжаловать это решение, но суд их отклонил.

«Пассажиру, права которого были нарушены в данной ситуации, направлено письмо с разъяснениями позитивных перспектив восстановления его прав в гражданско-правовом порядке. Для этого ему необходимо сосчитать свои убытки, оценить моральный вред и собранные документы с соответствующим заявлением направить в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу», – сообщили в ведомстве.