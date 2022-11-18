Глава Сургута и председатель Думы города проинспектировали квартиры, приобретенные для детей-сирот

17 ноября председатель Думы Сургута Максим Слепов и глава города Андрей Филатов посетили новые квартиры в жилом комплексе на улице Рыбников, 35, предназначенные для сирот. В этот же день состоялось вручение ключей. С начала года власти Сургута предоставили более сотни квартир для льготной категории горожан. Жилье приобретено за счет городского и окружного бюджетов.

«Это результат командной работы Правительства Югры, главы Сургута Андрей Филатов и депутатского корпуса Дума города. Дом производит впечатление, начиная с консьержа, который находится в подъезде. Мне кажется, что сургутянам такое жильё должно понравится. Потому что и качество достойное, и хорошая планировка, на мой взгляд, и застройщик подобрал минимальный набор необходимой мебели, даже тюль уже висит. Для ребят это хорошие условия для начала взрослой жизни», – отметил Максим Слепов.

Всего по этому адресу для детей-сирот было приобретено 47 квартир, а в качестве сюрприза для новоселов, застройщик выполнил косметический ремонт и обустроил помещения мебелью. Сейчас в мэрии города проводится работа по обеспечению жилья еще 163 местных жителей.

«Здесь две характеристики. Одна из них - внутренняя эмоциональная. Хотелось бы быстрее, безусловно обеспечить детей-сирот жильем. Есть накопившаяся ответственность и управленческий настрой в 2023 году выйти на режим годовых обязательств. Мы пытаемся гармонизировать наши возможности по деньгам и себестоимости застройщика по жилью. В этом году мы договариваемся с каждым застройщиком, кто заходит за разрешением для строительства, что есть обязательства у города и мы уже более предметно обсуждаем как в том или ином объекте они будут реализованы», – подчеркнул Андрей Филатов.

Отметим, что еще в начале года потребность льготников в жилье составляла 292 квартиры. В декабре городские власти планируют сократить очередь до 28 квартир. В 2023 году администрация Сургута намерена полностью выполнить обязательства по предоставлению жилья сиротам.