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Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году

В Думе Сургута обсудили переезд чиновников в здание на Маяковского

Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году
Фото: Дума Сургута

Переезд части структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского, 15 планируют организовать до 1 октября 2024 года. Об этом сообщили на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города в четверг, 24 ноября.

«По услышанному докладу я доволен, что такие действия у нас запланированы. И теперь есть конкретное видение реализации. Ранее много вопросов задавали по проекту, потому что не было понимания, к чему мы должны в итоге прийти. А также средства достижения поставленной цели не были точно определены. Движение есть, и это не может не радовать. Оставляем вопрос на контроле, вернемся к нему в первом полугодии», – отметил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Так, в ходе заседания были озвучены основные этапы реализации переезда сургутских чиновников. «Первый этап реализации – продажа посредством проведения аукциона нежилого здания по улице Островского, 14/1 общей площадью 2 767 квадратных метров. А также продажа пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений» для того, чтобы найти финансирование на проведение ремонта здания Маяковского, 15», – рассказал и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев. Он также добавил, что первый этап планируют завершить до мая 2023 года. Далее пройдет заключение контракта на проектно-строительные работы и капитальный ремонт. А передача объекта для дальнейшего переселения чиновников из здания по улице Гагарина, 11 намечена на август 2024 года.

Напоминаем, что ранее стало известно, что переезд структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского подорожал с 50 до 150 млн рублей. Увеличение расходов объяснили тем, что необходимо выполнить перепланировку и учесть все пожарные нормы, которые очень часто меняются.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 546, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:46
Казалось бы, главная задача депутатов любого уровня - это контроль за эффективным расходованием регионального и муниципального бюджета, государственного и муниципального имущества. Здесь просто непочатый край работы для депутатов. Но что мы реально видим? Из года в год бюджетные миллиарды в Югре тают, как весенний снег, не оставляя порой следа для улучшения жизни обывателей. Из года в год региональное и муниципальное имущество продаётся на аукционах и приватизируется, не оставляя объектов для удовлетворения социально-культурных потребностей горожан. В 2013 году Правительство Югры продало имущественный комплекс «Югрател» за 2,4 млр рублей. Деньги растворились, не оставив следа в виде объектов социально-культурного назначения в Югре. Проще говоря, их проели. Идём с вами дальше. Чиновники города вот собираются продать здание Муниципального рынка по ул. Студенческой, 14/1 и акции «АВС» и потратить вырученное все или в части на капитальны ремонт, вернее на полноценную реконструкцию здания по ул. Маяковского, 15. Чиновники клятвенно уверяют уложиться теперь в 150 млн руб., вместо 50 млн руб. Вот вам и образчик неэффективного использования имущества и бюджетных города только на одном примере. Когда течение десяти лет обывателям регулярно сообщали о путешествиях чиновников по офисным зданиям: то из здания Маяковского, 15 в коммерческое здание по ул. Гагарина, д. 9, то обратно на Маяковского, 15. И везде на эти «путешествия» чиновников требуется деньги, деньги и ещё раз деньги. Это и оплата аренды здания Гагарина, 9 и теперь на реконструкцию здания Маяковского, 15. Если денег нет в бюджете, то можно и продать муниципальное имущество, но лишь бы чиновники сидели в навороченном офисе по Маяковского, 15. А вот на инициативные проекты граждан чиновники выделяют по 35 млн рублей. Ибо не фиг, «авктивным гражданам», проявлять слишком много инициатив. Укладывайтесь, мол в 35 млн рублей, хоть и тысячи инициатив проявляйте. Денег все равно нет в бюджете. Между тем, недавно промелькнула здравая идея собрать всех чиновников города под одной крышей в свечке «Газпромпереработки». Тем самым можно было бы освободить все арендуемые чиновниками офисы и тем самым дать колоссальную экономию бюджета. Для этого потребовалось бы было бы просить у Правительства Югры 1,5-2,0 млр рублей (своих, тех самых, что проели всем округом от продажи имущественного комплекса «Югрател» в 2013 году) и достроить офисное здание «Газпромпереработки». И собраться наконец-то всем чиновникам вместе под одной крышей в своём «Сургут-Сити». И все. Между тем, деньги в бюджете Югры водятся и на такую достройку Правительстве Югры могли обратить внимание. Но нет просьб от ГА. «А под лежачий камень вода не течёт». А посему деньги выделяются всем: и депутату областной Думы господину Руссу на начало строительства второго автомобильного моста через Обь в районе Сургута. Пять миллиардов рублей, как одну копеечку дали ОАО «Мостострой-11». Миллиарды выделили и на строительство НТЦ. И это не разовые миллиарды. По пять миллиардом ежегодно каждому будет давать Правительство Югры. Так что «газпромская свечка» пролетает, как «фанера над Парижем». Хотя если был бы какой-то просвет, то администрация города Сургута планировали бы переселение чиновников к 1 октября 2024 г. в достроенное здание «Газпромпереработки».
Вот снова и снова возникает вопрос к чиновникам. Когда будут использоваться миллиарды налогоплательщиков Сургута на школы, на социально-культурную инфраструктуру , на общественный транспорт, на реконструкцию исторического наследия и на другие социальные проекты? Когда на обустройство кабинетов чиновников будет наложен мораторий? Когда начнётся сокращение аппарата чиновников? Ведь ранее город и район обходился двумя зданиями по ул. Энгельса, 8 и 10. И чиновники справлялись. Сегодня же создалась целая индустрия чиновников города и района, которые требуют все больших миллиардов на их содержание. Это неправильно. И всю эту реконструкцию по Маяковского, 15 за счёт продажи муниципального имущества нужно приостановить. Ведт первоначальный смысл переезда был в сокращении арендных платежей. А предлагаемом чиновниками варианте переезда все получается с точностью до наоборот. Как всегда.

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