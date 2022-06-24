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Переезд сургутских чиновников в здание на Маяковского откладывается из-за увеличения стоимости ремонта

Депутаты Сургута вновь обсудили возможность переезда чиновников на Маяковского, 15

Переезд сургутских чиновников в здание на Маяковского откладывается из-за увеличения стоимости ремонта
Фото: Яндекс.Карты

Переезд части структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского, 15 подорожал с 50 до 150 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«Для того, чтобы разместить структурные подразделения, нужно привести его в полноценный вид. Изначально при корректировке старого бюджета была просчитана сумма в 50 миллионов рублей, но в мае после подготовки технического задания с учетом замены и ремонта всех инженерных сетей и перепланировки сумма увеличилась. Учитывая, что она увеличилась в разы, до сих пор не принято решение об утверждении проекта и изыскании средств», — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Напомним, что ранее здание было аварийным, однако сейчас объект привели в нормативное состояние. Тем не менее, часть ремонтных работ все еще предстоит провести, чтобы сотрудники мэрии могли спокойно разместиться в помещении. Однако депутатов насторожила огромная стоимость: «В 2020 году, когда мы планировали туда переводить единую дежурно-диспетчерскую службу, вместе с оборудованием выходило 180 миллионов рублей. В прошлом году мы обрадовались, когда администрация показала нам другие цифры, это было отличное решение. Сумма в 150 миллионов рублей несколько напрягает», — обратил внимание председатель комитета Владимир Клишин.

Директор ДИЗО ответил, что вместо ЕДДС в здание на Маяковского, 15 переедут департаменты образования, городского хозяйства и работники других подразделений, которые пока базируются на улице Гагарина. Увеличение расходов объяснили тем, что необходимо выполнить перепланировку и учесть все пожарные нормы, которые очень часто меняются.

Народные избранники решили вернуться к обсуждению вопроса осенью, когда ДИЗО будет иметь окончательную стоимость работ, которые требуются объекту.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 323, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:36
Действительно, сумма в 150 млн рублей, необходимая для переезда чиновников в здание Маяковского, 15, напрягает. Как и вообще напрягают любые многомиллионные траты бюджета на содержание чиновников города. По смысле деятельность чиновников должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств. Денег постоянно не хватает на самые необходимые социальные проекты, нужные для жителей города. Поэтому каждая бюджетная копейка должна быть потрачена с умом с максимальной пользой для горожан. А потому аппарат чиновников города должен экономным и необременительным. Имея сегодня возможности информационных технологий можно многие функции выполнять без участия чиновника. Можно что-то отдать на аутосорсинг. Можно жире применять удаленный режим работы чиновников. К примеру ФССП с 1 июня 2022 года перешла на автоматизированный режим работы, где многие операции выполняются без участия судебного-пристава, что ускоряет процесс исполнительного производства и у траняет коррупцию. Аналогичные процессы идут и в муниципальном управлении. Кстати чиновники и судебные приставы сидят в одном здании на Гагарина, 9. Казалось бы обыватели должны услышать об освобождении здания на Гагарина, 9 вследствие сокращения чиновничьего аппарата. Однако мы услышали и даже обрадовались, что да освобождают переездом на Маяковского, 15. Что не надо платить аренду и т.д. Но оказывается не все не так просто. Похоже здание Маяковского, 15 подзапустили, признав аварийным, и сейчас его надо приводить в порядок. Нужны аж 150 млн рублей. Но опять же надо вспомнить сколько бюджетных средств вложили в Гагарина, 9, что переселить чиновников с Маяковского, 15 на Гагарина, 9. Это разбазаривание бюджетных средств под казалось бы обеспечением безопасности людей. Наверное и КРУ, и Счетная палата должна положить конец неэффективному расходованию бюджета на чиновничьи обустройства. Какой-то лимит должен быть. Переезд нужен. Да. Но нужно закатать губу обратно и уложиться в 50 млн рублей. Да может быть скромно и без излишеств в виде шикарных ремонта и мебели. Но все необходимое сделать можно и за 50 млн рублей. А так получается и плата аренды идёт и ремонт затягивается. А налогоплательщик платит. Хотя лучше бы Дом Пионеров отреставрировали за бесполезные переезды чиновников и их обустройство.

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