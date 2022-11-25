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​Сургутские власти будут активнее бороться с мелким вандализмом в общественных пространствах

В Сургуте придумали, как бороться с вандалами

​Сургутские власти будут активнее бороться с мелким вандализмом в общественных пространствах
Фото администрации Сургута

Меньше суток простояла в своей изначальной кондиции новая остановка на улице Энергетиков. На следующий день на ней уже были нарисованы некие элементы граффити, что привело к возмущению как жителей, так и тех представителей администрации, которые отвечают за сохранность и внешний вид остановочных павильонов. Что планируется делать с подобными случаями мелкого вандализма?

«Только в сентябре, когда мы начали более внимательно следить за внешним видом и состоянием остановочных павильонов, были зафиксированы три случая нанесения графики либо разбитого стекла, – рассказывает директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев. – Остановку на улице Энергетиков установили по муниципальному контракту, в рамках которого в городе появилось 12 павильонов, каждый стоил бюджету около 850 тысяч рублей, и уже в течение суток неизвестные нанесли на нее графику».

По словам Ходжаева, его учреждение тратит примерно миллион рублей в год на устранение последствий подобного вандализма – больше, чем стоит одна новая остановка. Но есть и хорошие новости – там, где на павильонах размещаются камеры видеонаблюдения, фактов вандализма становится кратно меньше. Поэтому в планах «ДДТиЖКК» – по указанию главы Андрея Филатова – активно оснащать остановки видеонаблюдением. К тому же пока город сам оплачивает восстановительные работы, но на будущее есть планы «воспитательного» свойства – находить вандалов и привлекать их к ответственности с широкой общественной оглаской.

«Повторю то, что говорил много раз – любое имущество на территории нашего города приобреталось за наши с вами деньги. Это не чье-то чужое имущество, а только наше с вами, как в многоквартирном доме или собственной квартире, – отметил Валерий Ходжаев. – Сильно сомневаюсь, что кому-то из жителей Сургута приятно находиться в таком остановочном павильоне, где все разрисовано, а мусор и окурки валяются на земле. Мы же не допускаем подобное в наших квартирах и машинах, но почему-то позволяем это в нашем общем муниципальном имуществе, которое покупается и содержится за наши с вами деньги. Хотелось бы, чтобы люди поменяли отношение к этому вопросу. А то получается, что вместо направления денег на насущные потребности, мы тратим их на исправление того, что люди делают с нашим же общим имуществом».

Член общественного совета города Сургута Сергей Туруев обратил внимание общественности на то, что местная власть вкладывает много сил и денег в обеспечение благоприятной среды. «Это труд тысяч наших сограждан, и каждый из нас не должен оставаться в стороне и проходить мимо, когда кто-то портит внешний вид наших остановок – рисуют или пытаются разбить стекло. Если вы сами опасаетесь сделать замечание – всегда можно позвонить в правоохранительные органы и сообщить о происходящем, – отметил Туруев. – Хочу также обратиться к родителям, так как уверен, что эти художества на павильонах оставляют именно подростки, и напомнить, что за порчу чужого имущества есть статьи и в Кодексе об административных правонарушениях, и в Уголовном кодексе.

Если молодого человека поймают за этим действием, то его судьба может пойти по другому пути, эта история может испортить ему характеристику и репутацию на будущее. Прошу обратить на это внимание и работать с детьми, чтобы не допускать таких поступков. Как житель города я хочу, чтобы у нас везде было чисто, комфортно и приятно, и для этого у нас делается очень много».

При поддержке администрации Сургута


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25 ноября в 08:26, просмотров: 584, комментариев: 0
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