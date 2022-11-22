Депутаты думы Сургута обсудили строительство шестого спорткомплекса по концессии в следующем году

21 ноября на заседании комитета думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу, представители администрации города внесли предложение о возведении шестого спортивного комплекса по концессии в 44 микрорайоне на улице Шидловского. Построить крытую арену с искусственным льдом планируют в 2023 году.

«На основании предложений структурных подразделений в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в Сургуте в 2023 году, включен объект физической культуры и спорта в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта». Этот объект — спортивный комплекс с искусственным льдом с предполагаемой мощностью 80 человек в час и площадью порядка 3500 квадратных метров», — рассказал начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Дмитрий Колунин.

Также он отметил, что денежные средства для финансирования строительства спорткомплекса в следующем году предусмотрены. По итогу рассмотрения вопроса, председатель думы Сургута Максим Слепов предложил поддержать решение.

«Рассмотрев документы, представленные администрацией города по утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ Сургут в 2023 году, дума города решила: Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ Сургут в 2023 году, согласно приложению к настоящему решению», — заключил Максим Слепов.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании городской думы 30 ноября.