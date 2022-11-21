Блогер Илья Варламов раскритиковал запрет шоу с Хагги Вагги в Сургуте

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал сургутян из-за отмены циркового выступления с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Он напомнил жителям города, что разбитые дворы и «поросячьи» заборы также негативно влияют на детскую психику.

«Жители Сургута пусть посмотрят на свой город. На депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь и на поросячьи заборчики, которыми все обнесено. Это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, а не Хагги Вагги», – отметил блогер в своем новом выпуске на YouTube-канале.

Напоминаем, ранее в Сургуте после жалоб горожан отменили выступление Хагги Вагги в приезжем цирке. Обеспокоенные родители и активисты передали обращение в Роспотребнадзор Югры с просьбой отменить шоу.