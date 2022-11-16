В Лянторе задержали мужчину по подозрению в вымогательстве

В Лянторе сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве 20 тысяч рублей у 20-летнего парня. Подозреваемый признался, что заступился за потерпевшего перед сверстниками и просил деньги за услугу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметили в ведомстве.

Ранее житель столицы ХМАО вымогал деньги у водителя под угрозой уничтожения иномарки.