В Ханты-Мансийске мужчина угнал авто и требовал с владельца 350 тысяч

Житель Ханты-Мансийска угнал «Тойоту» и вымогал у владельца авто деньги под угрозой уничтожения иномарки. Злоумышленник хотел получить 350 тысяч рублей. Угрозы он рассылал в мессенджерах и в почтовый ящик в письменном виде.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное транспортное средство найдено в гараже, находящемся в пользовании у задержанного. Следственным отделом МОМВД России «Ханты-Мансийский» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Фигурант заключен под стражу», – сообщили в УМВД Югры.