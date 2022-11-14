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Utair запускает рейсы из Сургута в Самару три раза в неделю

Utair будет летать из Сургута в Самару три раза в неделю

Utair запускает рейсы из Сургута в Самару три раза в неделю
Фото: vk.com/utair

Авиакомпания Utair запускает рейсы из Сургута в Самару три раза в неделю. Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы из Самары запланированы на 21:00, из Сургута - в 09:30. Стоимость билетов - от 5185 рублей.

«Прямые рейс из Сургута в Самару важны для развития транспортного коридора Сибирь — Урал — Поволжье — Юг. Utair продолжает связывать регионы между собой удобными рейсами, чтобы жители России могли беспрепятственно путешествовать по стране без пересадок» — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября авиакомпания Utair запустит новый рейс «Сургут – Алматы». Стоимость одного билета стартует от 7 200 рублей


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Сегодня в 14:51, просмотров: 321, комментариев: 0
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