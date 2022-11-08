Авиакомпания Utair планирует наращивать число рейсов в Казахстан

С 18 ноября авиакомпания Utair запустит новый рейс «Сургут – Алматы». Стоимость одного билета стартует от 7 200 рублей, сообщили в пресс-службе организации.

«В этом году мы запустили два рейса в Казахстан – в Астану и Алматы из Тюмени. Видим стабильный спрос на прямые рейсы в Казахстан из Сибири и уже с ноября начинаем летать в Алматы из Сургута. Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Отметим, что вылет из Сургута будет осуществляться в пятницу с 19:10, из Алматы – в субботу в 00:25.