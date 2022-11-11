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Сургутские врачи спасли пожилого мужчину от ампутации ноги

В Сургуте команда медиков спасли мужчину от инвалидности

Сургутские врачи спасли пожилого мужчину от ампутации ноги
Фото: департамент здравоохранения Югры

Врачи окружной клинической больницы Сургута спасли 65-летнего мужчину от инвалидности. Бригада скорой помощи доставила пациента с клиническими проявлениями острой ишемии правой нижней конечности.

«Пациента осмотрел сосудистый хирург, назначил дообследование. Выявлен острый тромбоз правой бедренной и подколенной артерий. Состояние тяжелое. Если срочно не восстановить кровоток, то пациенту грозит ампутация конечности. Принято совместное решение об экстренном эндоваскулярном удалении тромбов. Вызвана команда рентгенхирургов, которая через 30 минут в полном составе была готова к работе в операционной», – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Сложная операция длилась более двух часов, однако медикам удалось полностью восстановить кровоснабжение и сохранить правую нижнюю конечность мужчины. Через два дня пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 238, комментариев: 0
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