Водитель 69 маршрутного автобуса в Сургуте сломал нос подростку

Накануне в Сургуте водитель маршрутного автобуса №69 сломал нос тринадцатилетнему подростку за брошенный в транспорт снежок. Так, мужчина внезапно остановился на проезжей части, вышел и через пять минут вернулся вместе с избитым мальчиком, рассказали в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу УМВД Сургута.

«Мальчик бросил в автобус снежок. Водитель вышел и избил ребенка. Водитель опрошен, сотрудники полиции проводят проверку. Назначены экспертизы. В результате проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Напоминаем, в сентябре в Сургуте водитель автобуса запер в холодном салоне 14-летнюю школьницу.