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В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок

Водитель 69 маршрутного автобуса в Сургуте сломал нос подростку

В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок
Фото: администрация Сургута

Накануне в Сургуте водитель маршрутного автобуса №69 сломал нос тринадцатилетнему подростку за брошенный в транспорт снежок. Так, мужчина внезапно остановился на проезжей части, вышел и через пять минут вернулся вместе с избитым мальчиком, рассказали в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу УМВД Сургута.

«Мальчик бросил в автобус снежок. Водитель вышел и избил ребенка. Водитель опрошен, сотрудники полиции проводят проверку. Назначены экспертизы. В результате проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Напоминаем, в сентябре в Сургуте водитель автобуса запер в холодном салоне 14-летнюю школьницу.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 506, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:56
«Нет, ребята, все не так. - Все не так, ребята». Ребята это не те, кто бросает снежком в проходящий транспорт. «Ребята» - это те, которые сидят за рулем сургутских автобусов. Вот вроде бы и реформа пассажирского автотранспорта чиновниками анонсирована. И вроде начали кондукторов сокращать, которые запросто могут закрыть подростка в холодном автобусе на два часа или ребёнка высадить на мороз из-за забытого им проездного билета. И валидаторы устанавливают в автобусах. Но что делать вот с такими «ребятишками» в водительской среде? Можно было бы как-то понять, если бы эти «ребятишки» встречались на маршрутках. Там все понятно: айфон, руль, сбор за проезд под звуки лезгинки. Маршрутки можно и нужно ликвидировать как класс. Реформа же пассажирского автотранспорта в Сургуте это не только модернизация маршрутной сети, а прежде всего реформа в головах, направленной на повышение культуры обслуживания пассажиров. Вот кто из обывателей сядет в автобус с агрессивным водителем, который может запросто остановить автобус посреди дороги, выйти из кабины в салон и набить морду, грубо говоря, подростку за неоплаченный проезд. Или набить морду тому же обывателю, если не побоится получить от него сдачи. Поэтому пока у «ребят» за рулем в голове не будет культуры, не будет уважения к обывателям, уважения к городу, в котором они работают, которым бы они гордились: «Это мой город», реформа городского автобусного транспорта обречена на провал. Ну, не пересадите вы, господа реформаторы, жителей города с личного на городской на автобусы с такими «ребятами». Качество жизни многих жителей города просто давно переросло качество обслуживания в городском общественном транспорте. Это реальность, которую надо бы учесть реформатором городского общественного транспорта. Ну, а водитель городского автобуса- это яркое свидетельство того, что «все не так ребята» в работе городского общественного транспорта.

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