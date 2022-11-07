В Сургуте выставили на продажу юбилейные стаканы из McDonald's

Житель Сургута предлагает купить у него коллекционные стаканы, выпущенные к юбилею бренда McDonald's, за миллион. Предприимчивый горожанин готов продать и по одному стакану, но тогда каждый обойдется в 500 тысяч.

Автор объявления отмечает, что есть и более дешевый вариант, однако в этом случае товар будет б/у и без фирменной коробки. Зато цена ниже на половину – 250 тысяч за один стакан.

Отметим, что на фоне ухода многих брендов из России предприимчивые югорчане стали атаковать сайты объявлений с предложениями продажи вещей, которые так или иначе относятся к покидающей страну марке. Например, один из вартовчан собирался сбыть логотип известной сети фастфуда.