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Сургутянин продает набор коллекционных стаканов McDonald's за миллион

В Сургуте выставили на продажу юбилейные стаканы из McDonald's

Сургутянин продает набор коллекционных стаканов McDonald's за миллион
Фото: Авито

Житель Сургута предлагает купить у него коллекционные стаканы, выпущенные к юбилею бренда McDonald's, за миллион. Предприимчивый горожанин готов продать и по одному стакану, но тогда каждый обойдется в 500 тысяч.

Автор объявления отмечает, что есть и более дешевый вариант, однако в этом случае товар будет б/у и без фирменной коробки. Зато цена ниже на половину – 250 тысяч за один стакан.

Отметим, что на фоне ухода многих брендов из России предприимчивые югорчане стали атаковать сайты объявлений с предложениями продажи вещей, которые так или иначе относятся к покидающей страну марке. Например, один из вартовчан собирался сбыть логотип известной сети фастфуда.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 190, комментариев: 0
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